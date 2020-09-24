Большинство россиян не хотят видеть своих детей и внуков блогерами
Три четверти россиян (75%) не хотели бы, чтобы их дети или внуки стали блогерами, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа». Опрос проводился 5 сентября среди 1600 граждан старше 18 лет.
«Среди причин, по которым профессия блогера представляется нежелательной, доминируют прежде всего те, что связаны с «несерьезностью» этой деятельности», – выяснили социологи. Подобную причину отрицательного отношения к блогерству выразили 13% респондентов. Столько же людей заявили, что блогер – это не профессия, а их детям нужно работать. В топ-3 самых популярных мнений также попало суждение, что блогерство является «тунеядством» и «бесполезным занятием».
Больше половины (51%) опрошенных полагает, что блогерство – это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным. Наиболее распространено такое суждение среди людей 25–34 лет и старше 60 лет – по 53% соответственно.
При этом 35% респондентов убеждены, что блогер – это профессия будущего, востребованность которой будет расти. Так считают половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет и каждый четвертый (27%) из тех, кому больше 60 лет.
59% россиян согласны с утверждением, что «блогеры зачастую искусственно накручивают долю своей аудитории, никакой особой популярности в действительности у них нет». При этом 14% россиян вообще не знают, кто такие блогеры, свидетельствуют результаты опроса.