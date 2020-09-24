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Большинство россиян не хотят видеть своих детей и внуков блогерами

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Три четверти россиян (75%) не хотели бы, чтобы их дети или внуки стали блогерами, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа». Опрос проводился 5 сентября среди 1600 граждан старше 18 лет.

«Среди причин, по которым профессия блогера представляется нежелательной, доминируют прежде всего те, что связаны с «несерьезностью» этой деятельности», – выяснили социологи. Подобную причину отрицательного отношения к блогерству выразили 13% респондентов. Столько же людей заявили, что блогер – это не профессия, а их детям нужно работать. В топ-3 самых популярных мнений также попало суждение, что блогерство является «тунеядством» и «бесполезным занятием».

Больше половины (51%) опрошенных полагает, что блогерство – это модное занятие, которое со временем перестанет быть востребованным. Наиболее распространено такое суждение среди людей 25–34 лет и старше 60 лет – по 53% соответственно.

При этом 35% респондентов убеждены, что блогер – это профессия будущего, востребованность которой будет расти. Так считают половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет и каждый четвертый (27%) из тех, кому больше 60 лет.

59% россиян согласны с утверждением, что «блогеры зачастую искусственно накручивают долю своей аудитории, никакой особой популярности в действительности у них нет». При этом 14% россиян вообще не знают, кто такие блогеры, свидетельствуют результаты опроса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных