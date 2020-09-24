Тиньков после звонка Грефа удалил высказывание о его премьерстве
«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра... Я ж от души и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», ‒ написал Тиньков. Он подчеркнул, что премьер-министр России Михаил Мишустин является «несомненным технократом» и человеком, открытым к изменениям и «цифре».
Также Тиньков добавил, что придумает Грефу другую должность.
Мишустин занимает пост премьер-министра России с января 2020 г. До этого он в течение 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. После выдвижения Мишустина на пост главы правительства Греф заявил о его уникальных компетенциях и знаниях в области цифровых технологий. Также глава Сбербанка назвал преемника Дмитрия Медведева редким и талантливым человеком.