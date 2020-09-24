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Тиньков после звонка Грефа удалил высказывание о его премьерстве

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф, которого сегодня основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков предложил назначить премьер-министром России, позвонил предпринимателю и попросил удалить это высказывание из соцсети. Об этом Тиньков рассказал в Instagram, выполнив просьбу коллеги по банковскому сектору.

«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра... Я ж от души и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», ‒ написал Тиньков. Он подчеркнул, что премьер-министр России Михаил Мишустин является «несомненным технократом» и человеком, открытым к изменениям и «цифре». 

Также Тиньков добавил, что придумает Грефу другую должность.

Ранее сегодня Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром России после презентации новой стратегии «Сбера». Основатель «Тинькофф банка» назвал главу Сбербанка единственным, с кем интересно конкурировать. 

Мишустин занимает пост премьер-министра России с января 2020 г. До этого он в течение 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. После выдвижения Мишустина на пост главы правительства Греф заявил о его уникальных компетенциях и знаниях в области цифровых технологий. Также глава Сбербанка назвал преемника Дмитрия Медведева редким и талантливым человеком.

Ранее по теме: Тиньков предложил сделать Грефа премьер-министром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных