Тиньков после звонка Грефа удалил высказывание о его премьерстве

«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра... Я ж от души и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», ‒ написал Тиньков. Он подчеркнул, что премьер-министр России Михаил Мишустин является «несомненным технократом» и человеком, открытым к изменениям и «цифре».