«ВКонтакте» ответила Украине на обещание ставить на учет ее пользователей
Российская социальная сеть «В контакте» выступает категорически против преследования людей за использование ими социальных сетей, сообщили в пресс-службе компании, комментируя заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о том, что украинских пользователей «В контакте» могут поставить на учет.
«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого», ‒ говорится в сообщении.
В компании выразили надежду, что озвученная СНБО информация является искаженной и что ни в одной стране мира в XXI в. людей не будут наказывать за желание оставаться на связи с близкими. Интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие ‒ нет, подчеркнули во «В контакте».
Ранее УНИАН со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова сообщил, что украинское государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «В контакте». В случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с национальной полицией, отметил он.