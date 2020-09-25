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«ВКонтакте» ответила Украине на обещание ставить на учет ее пользователей

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Российская социальная сеть «В контакте» выступает категорически против преследования людей за использование ими социальных сетей, сообщили в пресс-службе компании, комментируя заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о том, что украинских пользователей «В контакте» могут поставить на учет. 

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого», ‒ говорится в сообщении. 

В компании выразили надежду, что озвученная СНБО информация является искаженной и что ни в одной стране мира в XXI в. людей не будут наказывать за желание оставаться на связи с близкими. Интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие ‒ нет, подчеркнули во «В контакте».

Ранее УНИАН со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова сообщил, что украинское государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть «В контакте». В случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с национальной полицией, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных