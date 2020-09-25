«ВКонтакте» ответила Украине на обещание ставить на учет ее пользователей

В компании выразили надежду, что озвученная СНБО информация является искаженной и что ни в одной стране мира в XXI в. людей не будут наказывать за желание оставаться на связи с близкими. Интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие ‒ нет, подчеркнули во «В контакте».