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Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья»

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано «министерство счастья» — министерство социального благополучия и семейной политики, говорится на сайте правительства Камчатки.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье», — приводит пресс-служба слова Солодова. Губернатор отметил, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных». «Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может»», — пояснил Солодов.

28 сентября пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. В правительстве, по словам Солодова, в правительстве формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности.

13 сентября 38-летний Владимир Солодов одержал победу на выборах главы региона. В апреле он был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. До него губернатором был Владимир Илюхин, он ушел в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных