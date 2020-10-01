Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья»

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье», — приводит пресс-служба слова Солодова. Губернатор отметил, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных». «Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может»», — пояснил Солодов.