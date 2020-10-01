Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано «министерство счастья» — министерство социального благополучия и семейной политики, говорится на сайте правительства Камчатки.
«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье», — приводит пресс-служба слова Солодова. Губернатор отметил, что для него важно уйти от «министерства обиженных и обездоленных». «Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может»», — пояснил Солодов.
28 сентября пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. В правительстве, по словам Солодова, в правительстве формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности.
13 сентября 38-летний Владимир Солодов одержал победу на выборах главы региона. В апреле он был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. До него губернатором был Владимир Илюхин, он ушел в отставку.