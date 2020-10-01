УЕФА разрешил заполнять трибуны почти на треть
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на матчи под эгидой организации в количестве 30% от общей вместимости, сообщает организация.
Болельщики смогут вернуться на трибуны при условии согласия местных властей.
«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение... разрешить частичный возврат зрителей в случае, если это соответствует местным законам, начиная с матчей национальных команд на следующей неделе. Количество зрителей будет ограничено 30% вместимости стадиона», — сообщает УЕФА.
При этом болельщики гостевых команд на стадионы допускаться не будут.
«Социальная дистанция будет обязательной для зрителей, и дополнительные меры предосторожности, такие как ношение масок, должны быть приняты в соответствии с местными правилами», — добавили в организации.
Матчи под эгидой УЕФА были прерваны в марте в связи с пандемией коронавируса. Соревнования были возобновлены в августе без допуска зрителей.