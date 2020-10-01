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УЕФА разрешил заполнять трибуны почти на треть

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допуск зрителей на матчи под эгидой организации в количестве 30% от общей вместимости, сообщает организация.

Болельщики смогут вернуться на трибуны при условии согласия местных властей.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение... разрешить частичный возврат зрителей в случае, если это соответствует местным законам, начиная с матчей национальных команд на следующей неделе. Количество зрителей будет ограничено 30% вместимости стадиона», — сообщает УЕФА.

При этом болельщики гостевых команд на стадионы допускаться не будут.

«Социальная дистанция будет обязательной для зрителей, и дополнительные меры предосторожности, такие как ношение масок, должны быть приняты в соответствии с местными правилами», — добавили в организации.

Матчи под эгидой УЕФА были прерваны в марте в связи с пандемией коронавируса. Соревнования были возобновлены в августе без допуска зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных