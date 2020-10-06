Собянин обязал компании передавать данные переведенных на удаленку сотрудников
Московские работодатели должны будут еженедельно с 12 октября предоставлять в правительство столицы в электронном виде данные о переведенных на удаленную работу сотрудниках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
«Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября 2020 г.) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных), по перечню согласно приложению 4 к указу мэра Москвы», — говорится в документе.
Согласно приложению, работодатели должны будут предоставлять номера мобильных телефонов, электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, а также государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Помимо информации о работниках они должны будут предоставлять информацию о численности сотрудников, в том числе, переведенных на удаленку.
Работодатели, не выполнившие требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будут привлекаться к административной ответственности. Исключение составляют граждане, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций, отмечается в указе.
Сегодня мэр также заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится сложнее и драматичнее. В связи с этим в Москве временно приостановят льготный проезд для школьников и пенсионеров, будет переведена в электронный вид продажа билетов в театры, на концерты и в музеи, подведомственные правительству Москвы. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.
6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.