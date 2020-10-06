Собянин обязал компании передавать данные переведенных на удаленку сотрудников

Сегодня мэр также заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится сложнее и драматичнее. В связи с этим в Москве временно приостановят льготный проезд для школьников и пенсионеров, будет переведена в электронный вид продажа билетов в театры, на концерты и в музеи, подведомственные правительству Москвы. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.