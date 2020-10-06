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Собянин обязал компании передавать данные переведенных на удаленку сотрудников

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Московские работодатели должны будут еженедельно с 12 октября предоставлять в правительство столицы в электронном виде данные о переведенных на удаленную работу сотрудниках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

«Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября 2020 г.) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных), по перечню согласно приложению 4 к указу мэра Москвы», — говорится в документе.

Согласно приложению, работодатели должны будут предоставлять номера мобильных телефонов, электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, а также государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Помимо информации о работниках они должны будут предоставлять информацию о численности сотрудников, в том числе, переведенных на удаленку.

Работодатели, не выполнившие требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, будут привлекаться к административной ответственности. Исключение составляют граждане, чье нахождение на рабочем месте критически важно для обеспечения функционирования организаций, отмечается в указе.

Сегодня мэр также заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве становится сложнее и драматичнее. В связи с этим в Москве временно приостановят льготный проезд для школьников и пенсионеров, будет переведена в электронный вид продажа билетов в театры, на концерты и в музеи, подведомственные правительству Москвы. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.

6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.

Ранее по теме: Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных