Вирусологи дали рекомендации по предотвращению тяжелого течения коронавируса

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — сказал Зверев. Для профилактики коронавируса необходимо много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям, поскольку больше всего от Covid-19 страдают их носители, отметил он.