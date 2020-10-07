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Вирусологи дали рекомендации по предотвращению тяжелого течения коронавируса

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Чтобы предотвратить тяжелое течение коронавируса, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, сообщил РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — сказал Зверев. Для профилактики коронавируса необходимо много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям, поскольку больше всего от Covid-19 страдают их носители, отметил он.

Главный врач-инфекционист ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев заявил изданию, что при появлении симптомов ОРВИ не обязательно покупать пульсоксиметр, надо обратиться за медицинской помощью. 

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что заболевшим коронавирусом пациентам необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. По ее словам, важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр.

Ранее по теме: Врач назвала способ не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных