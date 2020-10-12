В Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения

«Для регионов с высоким уровнем распространения вируса мы предоставим дополнительную финансовую поддержку и помощь со стороны вооруженных сил, но не для обеспечения соблюдения, а, скорее, для поддержки местных служб, если это необходимо в данной местности», — сказал Джонсон. Общий объем финансовой помощи оценивается правительством в 1 млрд фунтов стерлингов.