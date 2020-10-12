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В Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения

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В ряде регионов Великобритании ужесточаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента. Трансляцию выступления ведет The Guardian.

«Для регионов с высоким уровнем распространения вируса мы предоставим дополнительную финансовую поддержку и помощь со стороны вооруженных сил, но не для обеспечения соблюдения, а, скорее, для поддержки местных служб, если это необходимо в данной местности», — сказал Джонсон. Общий объем финансовой помощи оценивается правительством в 1 млрд фунтов стерлингов.

По словам Джонсона, британские графства будут разделены на три уровня распространения коронавируса. Первый охватывает большую часть Великобритании и предусматривает ограничение работы кафе и пабов до 22:00. На этом уровне пока находится столица страны Лондон с пригородами.

Второй подразумевает запрет на собрания, в том числе в масштабах семей. Он включит Ноттингемшир, восточный и западный Чешир и небольшую территорию Хай-пика, а также Большой Манчестер.

Высший уровень опасности подразумевает закрытие предприятий общепита, торгово-развлекательных центров, бассейнов и спортзалов, букмекерских контор и казино. В первую очередь это касается Ливерпуля.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 октября в Великобритании зафиксировано 606 448 подтверждённых случая заражения коронавирусом. 42 915 человек погибли с начала пандемии, вылечилось 2 509 человек. Страна находится на 11-м месте в мире по распространению инфекции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных