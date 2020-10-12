Вакцина от коронавируса может стать общедоступной в конце октября
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V может стать общедоступной в конце октября — начале ноября, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября», — сказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что российская вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса различных стран. По словам главы РФПИ, компания в ближайшее время ожидает начала клинических испытаний препарата в Индии и Бразилии.
«Безусловно, мы также надеемся, что в том числе на Ближнем Востоке уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину», — отметил Дмитриев.
Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна сообщила, что в ОАЭ проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса.
Производство препарата Sputnik V в России начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.