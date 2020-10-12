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Вакцина от коронавируса может стать общедоступной в конце октября

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Российская вакцина от коронавируса Sputnik V может стать общедоступной в конце октября — начале ноября, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября — начале ноября», — сказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что российская вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса различных стран. По словам главы РФПИ, компания в ближайшее время ожидает начала клинических испытаний препарата в Индии и Бразилии.

«Безусловно, мы также надеемся, что в том числе на Ближнем Востоке уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину», — отметил Дмитриев.

Ранее пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна сообщила, что в ОАЭ проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Производство препарата Sputnik V в России начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии. 

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.

Ранее по теме: В ОАЭ проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных