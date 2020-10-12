Свыше 12 тысяч граждан России провакцинировались от коронавируса

«Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России, уже более 600 человек получили как первый, так и второй укол. Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».