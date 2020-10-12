Свыше 12 тысяч граждан России провакцинировались от коронавируса
Более 12 тысяч граждан России сделали прививку от коронавируса, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Уже более 12 тысяч человек провакцинированы в России, уже более 600 человек получили как первый, так и второй укол. Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
Производство препарата Sputnik V в России начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Введение вакцины происходит в два этапа: с разницей между уколами в 21 день.
Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, ОАЭ, планируется начало испытаний в Белоруссии.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.