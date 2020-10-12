Милиция Минска сообщила о применении светошумовых патронов на акции протеста
Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны против участников акции протеста в Минске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.
«Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа», — говорится в сообщении. Лашкевич отметил, что это была ответная мера на агрессию граждан по отношению к представителям органов правопорядка.
Выстрел в воздух светошумовым патроном был произведен, когда демонстранты окружили микроавтобус сотрудников правоохранительных органов, пояснили в милиции.
Акция протеста началась в Минске в понедельник днем. С площади Независимости протестующие двинулись колонной по одноименному проспекту. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержаниях в ходе протестов, данных о количестве задержанных пока нет.
Ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.
Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.