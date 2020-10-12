Милиция Минска сообщила о применении светошумовых патронов на акции протеста

Акция протеста началась в Минске в понедельник днем. С площади Независимости протестующие двинулись колонной по одноименному проспекту. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержаниях в ходе протестов, данных о количестве задержанных пока нет.