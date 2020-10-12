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Милиция Минска сообщила о применении светошумовых патронов на акции протеста

Ведомости

Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые патроны против участников акции протеста в Минске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета "Оса" и слезоточивого газа», — говорится в сообщении. Лашкевич отметил, что это была ответная мера на агрессию граждан по отношению к представителям органов правопорядка.

Выстрел в воздух светошумовым патроном был произведен, когда демонстранты окружили микроавтобус сотрудников правоохранительных органов, пояснили в милиции.

Акция протеста началась в Минске в понедельник днем. С площади Независимости протестующие двинулись колонной по одноименному проспекту. В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержаниях в ходе протестов, данных о количестве задержанных пока нет.

Ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.

Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.

Ранее по теме: В Минске задержали участников акции протеста пенсионеров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных