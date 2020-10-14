Голикова рассказала о ситуации с защитными средствами в региональных больницах

«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца», — сказала Голикова, отметив, что в некоторых субъектах таких запасов хватит чуть более чем на неделю. Кроме того, в ряде регионов зафиксирован низкий запас лекарственных препаратов.