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Голикова рассказала о ситуации с защитными средствами в региональных больницах

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Запасов средств индивидуальной защиты в ряде региональных медицинских организаций, где проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией, хватит менее чем на месяц, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».

«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца», — сказала Голикова, отметив, что в некоторых субъектах таких запасов хватит чуть более чем на неделю. Кроме того, в ряде регионов зафиксирован низкий запас лекарственных препаратов. 

Голикова обратила внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при оказании помощи, профилактике и лечении коронавируса. Она напомнила региональным властям о необходимости своевременной поставки средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для обеспечения безопасности медицинских работников и населения.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных