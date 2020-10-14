Голикова рассказала о ситуации с защитными средствами в региональных больницах
Запасов средств индивидуальной защиты в ряде региональных медицинских организаций, где проходят лечение больные новой коронавирусной инфекцией, хватит менее чем на месяц, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».
«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца», — сказала Голикова, отметив, что в некоторых субъектах таких запасов хватит чуть более чем на неделю. Кроме того, в ряде регионов зафиксирован низкий запас лекарственных препаратов.
Голикова обратила внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при оказании помощи, профилактике и лечении коронавируса. Она напомнила региональным властям о необходимости своевременной поставки средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для обеспечения безопасности медицинских работников и населения.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231.