Мосгордума одобрила увеличение пенсий для части московских пенсионеров

Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 руб. вместо действующей сейчас величины в 12 578 руб. «Таких пенсионеров в столице сейчас 71 тысяча человек. Значение прожиточного минимума мы в этом документе увеличиваем и доводим до 13496 рублей, в расчёте на годовую прогнозную численность 85 тысяч человек», — заявила во время заседания депутат Мосгордумы Людмила Гусева.