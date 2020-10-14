Мосгордума одобрила увеличение пенсий для части московских пенсионеров
Мосгордума приняла законопроект, повышающий в 2021 г. минимальную пенсию москвичам, живущим в столице менее 10 лет. Трансляция заседания велась на сайте городского заксобрания.
Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 руб. вместо действующей сейчас величины в 12 578 руб. «Таких пенсионеров в столице сейчас 71 тысяча человек. Значение прожиточного минимума мы в этом документе увеличиваем и доводим до 13496 рублей, в расчёте на годовую прогнозную численность 85 тысяч человек», — заявила во время заседания депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
По ее словам, эта мера объясняется негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса в столице, в то же время власти Москвы обладают для этого повышения пенсий в 2021 г. достаточными финансовыми ресурсами. Социальный стандарт для неработающих пенсионеров, живущих в Москве более 10 лет, составляет 19 500 руб.