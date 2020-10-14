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Мосгордума одобрила увеличение пенсий для части московских пенсионеров

Ведомости

Мосгордума приняла законопроект, повышающий в 2021 г. минимальную пенсию москвичам, живущим в столице менее 10 лет. Трансляция заседания велась на сайте городского заксобрания.

Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 руб. вместо действующей сейчас величины в 12 578 руб. «Таких пенсионеров в столице сейчас 71 тысяча человек. Значение прожиточного минимума мы в этом документе увеличиваем и доводим до 13496 рублей, в расчёте на годовую прогнозную численность 85 тысяч человек», — заявила во время заседания депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По ее словам, эта мера объясняется негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса в столице, в то же время власти Москвы обладают для этого повышения пенсий в 2021 г. достаточными финансовыми ресурсами. Социальный стандарт для неработающих пенсионеров, живущих в Москве более 10 лет, составляет 19 500 руб.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2019 г. городские власти на надбавки к пенсиям потратили 148,1 млрд руб., а в целом за 10 лет расходы по этой статье составили 1,123 трлн руб.

Ранее по теме: Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных