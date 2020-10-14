Минздрав обозначил сроки поступления в оборот второй вакцины от коронавируса
Вторая российская вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования», — говорится в сообщении.
Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, срок введения вакцины в гражданский оборот – 1 января 2021 г. Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования вакцины проводились на 100 добровольцах. «Вектор» скоро начнет пострегистрационные испытания вакцины на 40 000 добровольцах в различных регионах России. Одновременно пройдут испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Ее применение возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения. Препарат стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. Продолжительность сформированного вакциной иммунитета неизвестна, отмечается в инструкции, опубликованной на сайте госреестра.
Препарат показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Данные об эффективности и безопасности препарата для детей до 18 лет отсутствуют. Противопоказаниями к применению вакцины являются, в том числе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Побочными эффектами от применения вакцины могут быть боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи.