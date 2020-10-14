Минздрав обозначил сроки поступления в оборот второй вакцины от коронавируса

Препарат показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Данные об эффективности и безопасности препарата для детей до 18 лет отсутствуют. Противопоказаниями к применению вакцины являются, в том числе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Побочными эффектами от применения вакцины могут быть боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела.