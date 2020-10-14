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Минздрав обозначил сроки поступления в оборот второй вакцины от коронавируса

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Вторая российская вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством. Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования», — говорится в сообщении.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, срок введения вакцины в гражданский оборот – 1 января 2021 г. Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования вакцины проводились на 100 добровольцах. «Вектор» скоро начнет пострегистрационные испытания вакцины на 40 000 добровольцах в различных регионах России. Одновременно пройдут испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. 

Вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Ее применение возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения. Препарат стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавируса после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. Продолжительность сформированного вакциной иммунитета неизвестна, отмечается в инструкции, опубликованной на сайте госреестра.

Препарат показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Данные об эффективности и безопасности препарата для детей до 18 лет отсутствуют. Противопоказаниями к применению вакцины являются, в том числе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Побочными эффектами от применения вакцины могут быть боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи.

Ранее по теме: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных