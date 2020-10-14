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Минпросвещения оценило ситуацию с коронавирусом в школах

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Ситуация с коронавирусом в российских школах управляемая, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире «Первого канала».

«Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется по сути в долях погрешности. Поэтому мы видим управляемую ситуацию», — сказал Глушко.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что две трети заразившихся коронавирусом детей в столице — это ученики 6-11 классов. По ее словам, власти Москвы надеются, что новые ограничения в московских школах не понадобятся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса. Вчера министерство просвещения сообщило, что не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение.

Ранее по теме: Голикова выступила против введения новых коронавирусных ограничений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных