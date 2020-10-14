Минпросвещения оценило ситуацию с коронавирусом в школах
Ситуация с коронавирусом в российских школах управляемая, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире «Первого канала».
«Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется по сути в долях погрешности. Поэтому мы видим управляемую ситуацию», — сказал Глушко.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что две трети заразившихся коронавирусом детей в столице — это ученики 6-11 классов. По ее словам, власти Москвы надеются, что новые ограничения в московских школах не понадобятся.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса. Вчера министерство просвещения сообщило, что не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение.