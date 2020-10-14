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Власти Подмосковья постараются избежать введения электронных пропусков

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Власти Московской области постараются избежать повторного введения в регионе системы электронных пропусков из-за коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нам не нравится эта идея, мы постараемся ее избежать. Мы стараемся избежать карантина и каких-то радикальных запретов, потому что они ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят», — сказал Воробьев. 

По его словам, в Подмосковье госпитализированы с коронавирусом 7800 человек. Доля свободных коек составляет около 26-30%, к 1 ноября в регионе будет подготовлено 15 000 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

В Московской области также возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь. «Вызовов сегодня у нас на уровне 11 000, 10 000 – 11 000, в мирное, спокойное время – это порядка 5500 – 6000», — рассказал Воробьев.

Согласно данным оперативного штаба, в Московской области за минувшие сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса, 244 человека выздоровели, 8 – умерли. Всего в России за прошедшие сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных