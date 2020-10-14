Власти Подмосковья постараются избежать введения электронных пропусков
Власти Московской области постараются избежать повторного введения в регионе системы электронных пропусков из-за коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Нам не нравится эта идея, мы постараемся ее избежать. Мы стараемся избежать карантина и каких-то радикальных запретов, потому что они ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят», — сказал Воробьев.
По его словам, в Подмосковье госпитализированы с коронавирусом 7800 человек. Доля свободных коек составляет около 26-30%, к 1 ноября в регионе будет подготовлено 15 000 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В Московской области также возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь. «Вызовов сегодня у нас на уровне 11 000, 10 000 – 11 000, в мирное, спокойное время – это порядка 5500 – 6000», — рассказал Воробьев.
Согласно данным оперативного штаба, в Московской области за минувшие сутки выявлено 429 новых случаев коронавируса, 244 человека выздоровели, 8 – умерли. Всего в России за прошедшие сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса.