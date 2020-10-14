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Вильфанд назвал возможную дату выпадения первого снега в Москве

Ведомости

В предстоящие выходные в Москве может выпасть первый мокрый снег, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — рассказал он.

Вильфанд пояснил, что снежный покров пока не сможет сформироваться, потому что почва в Москве еще слишком теплая.

Ранее сегодня власти Москвы рекомендовали автомобилистам сменить резину на зимнюю из-за приближающихся заморозков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных