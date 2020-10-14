Вильфанд назвал возможную дату выпадения первого снега в Москве
В предстоящие выходные в Москве может выпасть первый мокрый снег, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», — рассказал он.
Вильфанд пояснил, что снежный покров пока не сможет сформироваться, потому что почва в Москве еще слишком теплая.
Ранее сегодня власти Москвы рекомендовали автомобилистам сменить резину на зимнюю из-за приближающихся заморозков.