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Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей

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Главу администрации Выборгского района Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 700 млн руб., сообщается на сайте регионального управления СК России.

«Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ) задержан глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Следствие полагает, что подозреваемый совместно с председателем комитета финансов внес в документы заведомо ложные сведения о якобы выполненных ремонтных работах в зданиях и помещениях, расположенных в Выборге, и оплатил их переводом средств местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн руб.

В ведомстве уточнили, что следователи провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого, а также принимают меры, направленные на возмещение ущерба.

Пост главы администрации МО «Выборгской район» сейчас занимает Геннадий Орлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных