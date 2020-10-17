Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей

Следствие полагает, что подозреваемый совместно с председателем комитета финансов внес в документы заведомо ложные сведения о якобы выполненных ремонтных работах в зданиях и помещениях, расположенных в Выборге, и оплатил их переводом средств местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн руб.