Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей
Главу администрации Выборгского района Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 700 млн руб., сообщается на сайте регионального управления СК России.
«Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ) задержан глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.
Следствие полагает, что подозреваемый совместно с председателем комитета финансов внес в документы заведомо ложные сведения о якобы выполненных ремонтных работах в зданиях и помещениях, расположенных в Выборге, и оплатил их переводом средств местного бюджета на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн руб.
В ведомстве уточнили, что следователи провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого, а также принимают меры, направленные на возмещение ущерба.
Пост главы администрации МО «Выборгской район» сейчас занимает Геннадий Орлов.