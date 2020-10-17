В Саратове мать выбросила из окна двух дочерей
Жительница Саратова выбросила с четвертого этажа двух своих дочерей, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.
«17 октября 2020 года, в дневное время, жительница Заводского района с целью причинения смерти своим малолетним дочерям пяти и восьми лет, выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже», — говорится в сообщении.
Дети были госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая помощь, уточнили в ведомстве. Подозреваемую также доставили в медицинское учреждение. Как отмечает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина, девочки находятся в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц). Следователи изучают место происшествия.
Как уточняет пресс-служба прокуратура Саратовской области, женщина после произошедшего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит, подчеркнули в ведомстве.