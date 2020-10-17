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В Саратове мать выбросила из окна двух дочерей

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Жительница Саратова выбросила с четвертого этажа двух своих дочерей, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

«17 октября 2020 года, в дневное время, жительница Заводского района с целью причинения смерти своим малолетним дочерям пяти и восьми лет, выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже», — говорится в сообщении.

Дети были госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая помощь, уточнили в ведомстве. Подозреваемую также доставили в медицинское учреждение. Как отмечает ТАСС со ссылкой на начальника областной службы спасения Юрия Юрина, девочки находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц). Следователи изучают место происшествия.

Как уточняет пресс-служба прокуратура Саратовской области, женщина после произошедшего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных