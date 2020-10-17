СМИ назвали имя напавшего на учителя во Франции

По информации телеканала BFVTV, силовики задержали отца нападавшего, который, как сообщается, выкладывал в соцсетях видео, в котором жаловался на учителя и рассказывал о карикатурах. Кроме того, среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат злоумышленника. Всего задержаны девять человек.