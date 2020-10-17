СМИ назвали имя напавшего на учителя во Франции
Молодого человека, обезглавившего накануне учителя у здания колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, звали Абдулах А., пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, нападавший родился в Москве в 2002 г., и имел чеченские корни. Во Франции юноша проживал в статусе беженца, полгода назад ему был выдан десятилетний вид на жительство.
Как ранее сообщало агентство AFP, нападение связано с тем, что учитель в рамках дискуссии о свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции.
Прибывший на место происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках «террористического нападения исламистов» и пообещал защитить учителей от «мракобесия».
По информации телеканала BFVTV, силовики задержали отца нападавшего, который, как сообщается, выкладывал в соцсетях видео, в котором жаловался на учителя и рассказывал о карикатурах. Кроме того, среди задержанных оказались мать, дедушка и младший брат злоумышленника. Всего задержаны девять человек.