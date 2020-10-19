Более 400 выпускников заразились коронавирусом в период ЕГЭ
Более 400 выпускников российских школ заразились коронавирусом в период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — сказал Музаев, отметив, что в 2021 г. в период сдачи ЕГЭ не будет послаблений мер безопасности.
В 2020 г. досрочный период сдачи ЕГЭ был перенесен с марта-апреля на дополнительный период основного этапа. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен и прошел в июле-августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2020 году был отменен. По словам Музаева, Рособрнадзор не рассматривает возможность проведения ЕГЭ в 2021 г. в дистанционном формате.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.