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Более 400 выпускников заразились коронавирусом в период ЕГЭ

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Более 400 выпускников российских школ заразились коронавирусом в период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — сказал Музаев, отметив, что в 2021 г. в период сдачи ЕГЭ не будет послаблений мер безопасности. 

В 2020 г. досрочный период сдачи ЕГЭ был перенесен с марта-апреля на дополнительный период основного этапа. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен и прошел в июле-августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2020 году был отменен. По словам Музаева, Рособрнадзор не рассматривает возможность проведения ЕГЭ в 2021 г. в дистанционном формате.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.

Ранее по теме: В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных