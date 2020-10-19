Более 400 выпускников заразились коронавирусом в период ЕГЭ

В 2020 г. досрочный период сдачи ЕГЭ был перенесен с марта-апреля на дополнительный период основного этапа. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен и прошел в июле-августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2020 году был отменен. По словам Музаева, Рособрнадзор не рассматривает возможность проведения ЕГЭ в 2021 г. в дистанционном формате.