Из колонии в Иркутской области сбежали двое заключенных
Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН по региону.
Осужденные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали срок в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске за кражи и мошенничество. Накануне сотрудники колонии обнаружили, что заключенные пропали. По данным УФСИН, они могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.
В апреле в колонии произошел бунт. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призвал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными.
22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. 30 сентября управление МВД в Дагестане сообщило о задержании шестерых сбежавших.