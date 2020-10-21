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Из колонии в Иркутской области сбежали двое заключенных

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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН по региону.

Осужденные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали срок в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске за кражи и мошенничество. Накануне сотрудники колонии обнаружили, что заключенные пропали. По данным УФСИН, они могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

В апреле в колонии произошел бунт. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призвал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными.

22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. 30 сентября управление МВД в Дагестане сообщило о задержании шестерых сбежавших.

Ранее по теме: Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных