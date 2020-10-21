Из колонии в Иркутской области сбежали двое заключенных

Осужденные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали срок в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске за кражи и мошенничество. Накануне сотрудники колонии обнаружили, что заключенные пропали. По данным УФСИН, они могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.