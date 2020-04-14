Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

Чуйченко обратил внимание на то, что четыре года у Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области не было начальника; нынешний начальник, Леонид Сагалаков, был назначен на свой пост в марте 2020 г. Новое руководство пыталось пресекать незаконные действия и создать «комфортные условия для отдельного контингента», но столкнулось с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Начальнику колонии и его семье, по словам Чуйченко, поступали угрозы, также была пресечена попытка нападения.