Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области — это провокация, которая была срежиссирована извне, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью «Российской газете». Он сказал, что располагает информацией, что «эти же люди проплатили так называемых правозащитников», которые якобы пытаются «раскачать ситуацию в масс-медиа».
Чуйченко обратил внимание на то, что четыре года у Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области не было начальника; нынешний начальник, Леонид Сагалаков, был назначен на свой пост в марте 2020 г. Новое руководство пыталось пресекать незаконные действия и создать «комфортные условия для отдельного контингента», но столкнулось с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Начальнику колонии и его семье, по словам Чуйченко, поступали угрозы, также была пресечена попытка нападения.
О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призвал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. 13 апреля фонд «Русь сидящая» обратился к спецдокладчикам ООН с просьбой призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и насилия со стороны сотрудников ФСИН.