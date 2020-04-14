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Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

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Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области — это провокация, которая была срежиссирована извне, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью «Российской газете». Он сказал, что располагает информацией, что «эти же люди проплатили так называемых правозащитников», которые якобы пытаются «раскачать ситуацию в масс-медиа».

Чуйченко обратил внимание на то, что четыре года у Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области не было начальника; нынешний начальник, Леонид Сагалаков, был назначен на свой пост в марте 2020 г. Новое руководство пыталось пресекать незаконные действия и создать «комфортные условия для отдельного контингента», но столкнулось с саботажем и шантажом со стороны осужденных. Начальнику колонии и его семье, по словам Чуйченко, поступали угрозы, также была пресечена попытка нападения.

О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призвал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могло стать жестокое обращение сотрудников колонии с осужденными. 13 апреля фонд «Русь сидящая» обратился к спецдокладчикам ООН с просьбой призвать Россию к расследованию смерти двоих заключенных и насилия со стороны сотрудников ФСИН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных