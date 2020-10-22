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В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ дистанционно в будущем

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Единый госэкзамен (ЕГЭ) в будущем может перейти в дистанционный формат, заявил руководитель Рособрнадзора Азор Музаев в интервью, опубликованном в докладе РАНХиГС «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов», — сказал Музаев. По его словам, сейчас дистанционный формат ЕГЭ поставит учеников в неравное положение не позволит полностью проконтролировать соблюдение порядка проведения экзаменов.

Музаев рассказал, что Рособрнадзор рассматривает возможность цифровизации формата проведения Единого госэкзамена. С 2015 г. устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с помощью компьютера, с 2009 г. в ЕГЭ по информатике были включены задания, которые нужно выполнять на компьютере. С 2021 г. экзамен по информатике, по словам Музаева, будет полностью проводиться на компьютере.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период досрочный период ЕГЭ перенесли с марта-апреля на июнь. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен на июль-август. ОГЭ для выпускников 9 классов был отменен из-за пандемии.

Ранее по теме: Более 400 выпускников заразились коронавирусом в период ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных