В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ дистанционно в будущем
Единый госэкзамен (ЕГЭ) в будущем может перейти в дистанционный формат, заявил руководитель Рособрнадзора Азор Музаев в интервью, опубликованном в докладе РАНХиГС «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».
«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов», — сказал Музаев. По его словам, сейчас дистанционный формат ЕГЭ поставит учеников в неравное положение не позволит полностью проконтролировать соблюдение порядка проведения экзаменов.
Музаев рассказал, что Рособрнадзор рассматривает возможность цифровизации формата проведения Единого госэкзамена. С 2015 г. устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с помощью компьютера, с 2009 г. в ЕГЭ по информатике были включены задания, которые нужно выполнять на компьютере. С 2021 г. экзамен по информатике, по словам Музаева, будет полностью проводиться на компьютере.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса период досрочный период ЕГЭ перенесли с марта-апреля на июнь. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен на июль-август. ОГЭ для выпускников 9 классов был отменен из-за пандемии.