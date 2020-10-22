В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ дистанционно в будущем

Музаев рассказал, что Рособрнадзор рассматривает возможность цифровизации формата проведения Единого госэкзамена. С 2015 г. устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с помощью компьютера, с 2009 г. в ЕГЭ по информатике были включены задания, которые нужно выполнять на компьютере. С 2021 г. экзамен по информатике, по словам Музаева, будет полностью проводиться на компьютере.