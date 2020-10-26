Минздрав разработал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

Эта версия рекомендаций станет уже девятой по счету с начала пандемии. В Минздраве подчеркивают, что они позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях «не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска».