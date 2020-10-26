Минздрав разработал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом
Минздрав утвердил обновленные временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщили в пресс-службе ведомства.
Эта версия рекомендаций станет уже девятой по счету с начала пандемии. В Минздраве подчеркивают, что они позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях «не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска».
«Отдельно приводятся рекомендации по организации долечивания пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных стационаров», — говорится в сообщении. В Минздраве добавили, что в отношении выписавшихся пациентов рекомендуется ежедневное наблюдение, в том числе дистанционное.
По данным оперштаба, на 26 октября в России заболело коронавирусом 17 347 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы (+5224) вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).