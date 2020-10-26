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Минздрав разработал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

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Минздрав утвердил обновленные временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта версия рекомендаций станет уже девятой по счету с начала пандемии. В Минздраве подчеркивают, что они позволяют эффективно лечить в амбулаторных условиях «не только пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, но и взрослых пациентов со средней тяжестью течения без факторов риска». 

«Отдельно приводятся рекомендации по организации долечивания пациентов, идущих на поправку, вне специализированных ковидных стационаров», — говорится в сообщении. В Минздраве добавили, что в отношении выписавшихся пациентов рекомендуется ежедневное наблюдение, в том числе дистанционное. 

По данным оперштаба, на 26 октября в России заболело коронавирусом 17 347 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов.

В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы (+5224) вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).

Ранее по теме: В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных