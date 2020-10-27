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Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы. Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в документе. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 декабря 2020 г.

Сейчас при опыте работы меньше пяти лет размер больничного составит 60% среднего заработка работника, при опыте от пяти до восьми лет — 80% зарплаты, при опыте работы больше восьми лет — 100% средней зарплаты работника. 

С 1 марта человек мог получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивалось до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагалась дополнительная выплата 3000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1500 до 12 130 руб. 

В июне Путин объявил, что выплаты безработным родителям продлятся до конца лета. В сентябре было принято решение о повторном продлении выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных