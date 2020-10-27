Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет

С 1 марта человек мог получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивалось до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагалась дополнительная выплата 3000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1500 до 12 130 руб.