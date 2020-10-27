Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения больничных родителям детей до семи лет до 100% средней зарплаты независимо от стажа работы. Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — говорится в документе. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 декабря 2020 г.
Сейчас при опыте работы меньше пяти лет размер больничного составит 60% среднего заработка работника, при опыте от пяти до восьми лет — 80% зарплаты, при опыте работы больше восьми лет — 100% средней зарплаты работника.
С 1 марта человек мог получить пособие по безработице в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. (оно выплачивалось до июня). Уволенным родителям с несовершеннолетними детьми к этому пособию полагалась дополнительная выплата 3000 руб. на каждого ребенка. Но если человек был уволен до 1 марта, пособие по безработице назначается в зависимости от зарплаты на последнем месте работы – от 1500 до 12 130 руб.
В июне Путин объявил, что выплаты безработным родителям продлятся до конца лета. В сентябре было принято решение о повторном продлении выплат.