Минздрав сообщил о сокращении числа абортов в России почти на треть
Количество абортов в России за последние пять лет снизилось на 29,9%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на форуме «Здоровое общество», передает ТАСС.
«За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%» — сказал Салагай. Он отметил, что Минздрав совместно с общественными организациями и религиозными объединениями проводит последовательную работу с целью сокращения числа абортов в стране, и эта работа приносит свои плоды.
26 октября президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета поручил до 1 мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по ее улучшению.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.