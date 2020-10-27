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Минздрав сообщил о сокращении числа абортов в России почти на треть

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Количество абортов в России за последние пять лет снизилось на 29,9%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на форуме «Здоровое общество», передает ТАСС.

«За последние пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на 29,9%» — сказал Салагай. Он отметил, что Минздрав совместно с общественными организациями и религиозными объединениями проводит последовательную работу с целью сокращения числа абортов в стране, и эта работа приносит свои плоды.

26 октября президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета поручил до 1 мая следующего года оценить работу медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по ее улучшению.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных