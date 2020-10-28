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Минюст предложил ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Ведомости

Минюст России совместно с Минприроды разработал проект федерального закона, который предлагает ввести административную ответственность в виде штрафов за жестокое обращение с животными, сообщается на сайте министерства. Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект, в частности, предусматривает административную ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Кроме того, документ предлагает установить ответственность за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Помимо этого, предлагается предусмотреть административное наказание за нарушение требований к обращению с животными без владельцев, в том числе при отлове бездомных животных и их содержании в приютах.

Согласно законопроекту, за жестокое обращение с животными устанавливается штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юрлиц. При этом максимальный штраф за несоблюдение требований к содержанию животных составит 30 тыс. руб. Нарушения за содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, зоотеатрах, в том числе отсутствие лицензии, может грозить юрлицам штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Как отмечает Минюст, в настоящее время административная ответственность за нарушение указанных положений не установлена. При этом в действующем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий, в том числе из хулиганских или корыстных побуждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных