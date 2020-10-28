Минюст предложил ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Согласно законопроекту, за жестокое обращение с животными устанавливается штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. для граждан, от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юрлиц. При этом максимальный штраф за несоблюдение требований к содержанию животных составит 30 тыс. руб. Нарушения за содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях, океанариумах, зоотеатрах, в том числе отсутствие лицензии, может грозить юрлицам штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.