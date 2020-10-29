Россиянам запретили приходить на пляжи с животными и плавать на бревнах

В документе прописаны обязанности и владельцев, и посетителей пляжа. Посетителям, в частности, запрещено загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки, плавать на досках, бревнах и лежаках. Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей.