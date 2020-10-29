Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Россиянам запретили приходить на пляжи с животными и плавать на бревнах

Ведомости

В России утвердили единые правила пользования пляжами. Они вступят в силу с января 2021 г. Документ утвердило министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Он опубликован на портале правовой информации. Ранее такие правила регионы устанавливали самостоятельно.

В документе прописаны обязанности и владельцев, и посетителей пляжа. Посетителям, в частности, запрещено загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки, плавать на досках, бревнах и лежаках. Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей.

Владельцев пляжей, в том числе обязали создавать условия для безопасного купания, обозначать зоны купания специальными средствами, организовывать водолазное обследование прилегающей акватории, информировать посетителей о мерах безопасности и чрезвычайных ситуациях. На пляжах должны появиться схемы с указанием опасных мест и глубин, а также организован спасательный пост.

Ранее по теме: МЧС предложило расширить пляжи на летний купальный сезон

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных