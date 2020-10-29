Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию
Препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянно действующее регистрационное удостоверение, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в ходе конференции »Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — Фарммедобращение».
«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по "Фавипиравиру", <...> выполнены условия по [постановлению правительства №] 441, и соответственно, <...> [он] получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — рассказал Фисенко (цитата по ТАСС). По его словам, препарат ранее был допущен к обращению по ускоренной процедуре. Также по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты «Ремседивир» и «Левилимаб».
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава, в России зарегистрированы препараты от коронавируса «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир», объединенные под международным непатентованым названием фавипиравир.
В середине октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравира, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.