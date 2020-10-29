Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по "Фавипиравиру", <...> выполнены условия по [постановлению правительства №] 441, и соответственно, <...> [он] получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — рассказал Фисенко (цитата по ТАСС). По его словам, препарат ранее был допущен к обращению по ускоренной процедуре. Также по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты «Ремседивир» и «Левилимаб».