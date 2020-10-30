Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 12
В результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погибли 12 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
«Всего погибли 12 граждан, из которых 1 утонул, 419 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Поисковые работы продолжаются в 17 разрушенных зданиях Измира.
В город транспортными самолетами ВВС Турции направлена гуманитарная помощь для жителей, в том числе, почти 1000 палаток на более 3 600 спальных мест. Турецкий Красный полумесяц направил в зону бедствия добровольцев, полевые кухни и более 12 000 комплектов пищи для раздачи населению.
Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на турецкий Измир 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.
В Измире разрушены не менее 20 домов. Повреждения зафиксированы в ряде окрестных городов на западе Турции. К месту стихийного бедствия стягиваются силы полиции и спасателей со спецтехникой и транспортом. В окрестностях Измира ведутся поисковые работы с привлечением авиации и беспилотников. В западных регионах Турции в ряде мест прервана подача электроэнергии, десятки подстанций отключены. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и близким погибших.
Удар стихии также пришелся на соседний греческий остров Самос. Там, по предварительным данным, погибли два человека, также зафиксированы разрушения.