Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 12

В Измире разрушены не менее 20 домов. Повреждения зафиксированы в ряде окрестных городов на западе Турции. К месту стихийного бедствия стягиваются силы полиции и спасателей со спецтехникой и транспортом. В окрестностях Измира ведутся поисковые работы с привлечением авиации и беспилотников. В западных регионах Турции в ряде мест прервана подача электроэнергии, десятки подстанций отключены. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и близким погибших.