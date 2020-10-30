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Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 12

Ведомости

В результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погибли 12 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«Всего погибли 12 граждан, из которых 1 утонул, 419 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Поисковые работы продолжаются в 17 разрушенных зданиях Измира.

В город транспортными самолетами ВВС Турции направлена гуманитарная помощь для жителей, в том числе, почти 1000 палаток на более 3 600 спальных мест. Турецкий Красный полумесяц направил в зону бедствия добровольцев, полевые кухни и более 12 000 комплектов пищи для раздачи населению.

Землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на турецкий Измир 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами.

В Измире разрушены не менее 20 домов. Повреждения зафиксированы в ряде окрестных городов на западе Турции. К месту стихийного бедствия стягиваются силы полиции и спасателей со спецтехникой и транспортом. В окрестностях Измира ведутся поисковые работы с привлечением авиации и беспилотников. В западных регионах Турции в ряде мест прервана подача электроэнергии, десятки подстанций отключены. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану и близким погибших.

Удар стихии также пришелся на соседний греческий остров Самос. Там, по предварительным данным, погибли два человека, также зафиксированы разрушения.

Ранее по теме: Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных