ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за сутки зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса в мире — на 505 тыс., общее число инфицированных приблизилось к 44,9 млн, указано на сайте организации.
«Во всем мире по состоянию на 16:28 по центральноевропейскому времени 30 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 44 888 869 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 178 475 случаев смерти», — говорится в сообщении.
Всего за сутки в мире выявлено 505 756 новых случаев заражения. В Европе за сутки зафиксировано 258 628 новых случаев, в Северной и Южной Америках — 152 211 случаев, в Юго-Восточной Азии — 58 212.
За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом. 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превысило 27 тыс.