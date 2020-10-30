ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом. 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превысило 27 тыс.