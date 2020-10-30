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ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев коронавируса за сутки

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за сутки зафиксировала рекордный прирост новых случаев коронавируса в мире — на 505 тыс., общее число инфицированных приблизилось к 44,9 млн, указано на сайте организации.

«Во всем мире по состоянию на 16:28 по центральноевропейскому времени 30 октября 2020 года в ВОЗ было зарегистрировано 44 888 869 подтвержденных случаев COVID-19, включая 1 178 475 случаев смерти», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в мире выявлено 505 756 новых случаев заражения. В Европе за сутки зафиксировано 258 628 новых случаев, в Северной и Южной Америках — 152 211 случаев, в Юго-Восточной Азии — 58 212.

За последние сутки в России зарегистрировано 18 283 случаев заражения коронавирусом. 14 519 пациентов за сутки выздоровели от коронавируса, 355 — умерли. За весь период в России было выявлено около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,2 млн человек выздоровели. Число смертей превысило 27 тыс.

Ранее по теме: В России за сутки впервые выявлено более 18 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных