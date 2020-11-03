Кубок мира по хоккею с мячом в Красноярске отменили из-за коронавируса
Кубок мира по хоккею с мячом среди клубов отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает Международная федерация бенди.
«Кубок мира отменен из-за развития пандемии коронавируса во многих странах и текущих ограничений на поездки», — говорится в сообщении федерации.
Кубок мира должен был быть разыгран в Красноярске в период с 17 по 20 декабря текущего года.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 3 ноября коронавирус был выявлен у 47 млн человек, 1,2 млн погибли.