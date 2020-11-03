Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ледокол назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, который ушел из жизни ровно 10 лет назад. «Он был действительно руководителем, политиком государственного и – без всякого преувеличения – исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», – подчеркнул президент. Он признался, что наблюдал за тем, как работает Черномырдин, и многому у него учился. «Это был человек, бесконечно преданный Родине», — заключил глава российского государства.