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Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», сообщает пресс-служба Кремля.

«В присутствии главы государства на новом линейном дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации», — говорится в сообщении.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической двигательной установкой. Он может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, океанологической, гидрохимической и метеорологической лабораториями, рассказали в пресс-службе Кремля. 

Выступая на церемонии поднятия флага, президент России отметил, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов такого класса и самым мощным в мире, его можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего — в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.

Ледокол назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, который ушел из жизни ровно 10 лет назад. «Он был действительно руководителем, политиком государственного и – без всякого преувеличения – исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», – подчеркнул президент. Он признался, что наблюдал за тем, как работает Черномырдин, и многому у него учился. «Это был человек, бесконечно преданный Родине», — заключил глава российского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных