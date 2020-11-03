Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», сообщает пресс-служба Кремля.
«В присутствии главы государства на новом линейном дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации», — говорится в сообщении.
«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической двигательной установкой. Он может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, океанологической, гидрохимической и метеорологической лабораториями, рассказали в пресс-службе Кремля.
Выступая на церемонии поднятия флага, президент России отметил, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов такого класса и самым мощным в мире, его можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего — в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.
Ледокол назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, который ушел из жизни ровно 10 лет назад. «Он был действительно руководителем, политиком государственного и – без всякого преувеличения – исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», – подчеркнул президент. Он признался, что наблюдал за тем, как работает Черномырдин, и многому у него учился. «Это был человек, бесконечно преданный Родине», — заключил глава российского государства.