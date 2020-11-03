В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Великобритании изменен с «существенного» на «серьезный», заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател на своей странице в Twitter.
«Объединенный центр анализа террористической угрозы изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного на серьезный», — написала Пател. Она отметила, что это предупредительная мера, не основанная на какой-либо конкретной угрозе.
Пател подчеркнула, что граждане должны сохранять бдительность и сообщать в полицию о любых подозрительных действиях.
Вечером 2 ноября в Вене произошел теракт. По данным МВД Австрии, в результате стрельбы по случайным прохожим в центре города погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Один из террористов был убит полицией, полиция ищет его возможных сообщников.
Ранее, 29 октября, в церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножами 21-летний выходец из Туниса напал на людей и убил троих человек, одному из которых отрезал голову. Незадолго до этого, 16 октября, 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммеда, якобы оскорбляющих ислам. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.