В Великобритании повысили уровень террористической угрозы

Ранее, 29 октября, в церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножами 21-летний выходец из Туниса напал на людей и убил троих человек, одному из которых отрезал голову. Незадолго до этого, 16 октября, 18-летний житель Франции чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати за демонстрацию ученикам карикатур на пророка Мухаммеда, якобы оскорбляющих ислам. Оба инцидента французские власти признали террористическими актами.