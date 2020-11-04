Забор у Белого дома сохранят как минимум до конца недели из-за риска протестов

По данным CNN, высота забора составляет 2,4 метра. Ограждения вокруг Белого дома охватывают площадь в 0,2 квадратных километра. Помимо этого, также усилены ограждения вокруг парка Лафайетт около Белого дома, который уже становился местом демонстраций во время президентского срока Дональда Трампа.