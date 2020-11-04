Забор у Белого дома сохранят как минимум до конца недели из-за риска протестов
Забор вокруг Белого дома, который возвели из-за опасений столкновений на фоне выборов президента в США, будет оставаться там как минимум до конца недели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную парковую службу США.
«Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели», — пишет агентство.
Возведение забора было проведено по запросу Секретной службы США в связи с необходимостью быстро реагировать на возможные столкновения, а также обеспечить общественную безопасность около Белого дома, отмечает агентство.
По данным CNN, высота забора составляет 2,4 метра. Ограждения вокруг Белого дома охватывают площадь в 0,2 квадратных километра. Помимо этого, также усилены ограждения вокруг парка Лафайетт около Белого дома, который уже становился местом демонстраций во время президентского срока Дональда Трампа.
3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.