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Забор у Белого дома сохранят как минимум до конца недели из-за риска протестов

Ведомости

Забор вокруг Белого дома, который возвели из-за опасений столкновений на фоне выборов президента в США, будет оставаться там как минимум до конца недели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную парковую службу США.

«Воздвигнутый к выборам президента США забор вокруг территории Белого дома будет оставаться там по меньшей мере до конца недели», — пишет агентство.

Возведение забора было проведено по запросу Секретной службы США в связи с необходимостью быстро реагировать на возможные столкновения, а также обеспечить общественную безопасность около Белого дома, отмечает агентство.

По данным CNN, высота забора составляет 2,4 метра. Ограждения вокруг Белого дома охватывают площадь в 0,2 квадратных километра. Помимо этого, также усилены ограждения вокруг парка Лафайетт около Белого дома, который уже становился местом демонстраций во время президентского срока Дональда Трампа.

3 ноября в США проходят выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократическая партия выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных