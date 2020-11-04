Жители Пуэрто-Рико проголосовали за признание острова 51-м штатом США
Более половины избирателей Пуэрто-Рико проголосовали за признание острова 51-м штатом США, сообщает ABC News.
Отмечается, что, по итогам обработки 95% голосов, решение поддержали 52% избирателей. Референдум ни к чему не обязывает американские власти, решение о присвоении статуса штата Пуэрто-Рико может принимать только Конгресс США.
В 2018 г. представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон вместе с 37 конгрессменами внесли на рассмотрение законопроект о принятии в состав страны 51-го штата – острова Пуэрто-Рико с 2021 г. Как отмечают «РИА Новости», Минюст США не поддержал проведение голосования в Конгрессе.
В результате испано-американской войны Пуэрто-Рико оказался под контролем США в 1898 г. На острове был создан собственный парламент, а позднее все жители получили гражданство США. Пуэрториканцы, оставаясь гражданами США, не платят подоходные налоги, однако они отчисляют налог на зарплату. Пуэрториканцы также не могут избирать членов конгресса и участвовать в выборах президента США.