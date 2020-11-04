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Жители Пуэрто-Рико проголосовали за признание острова 51-м штатом США

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Более половины избирателей Пуэрто-Рико проголосовали за признание острова 51-м штатом США, сообщает ABC News.

Отмечается, что, по итогам обработки 95% голосов, решение поддержали 52% избирателей. Референдум ни к чему не обязывает американские власти, решение о присвоении статуса штата Пуэрто-Рико может принимать только Конгресс США.

В 2018 г. представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон вместе с 37 конгрессменами внесли на рассмотрение законопроект о принятии в состав страны 51-го штата – острова Пуэрто-Рико с 2021 г. Как отмечают «РИА Новости», Минюст США не поддержал проведение голосования в Конгрессе.

В результате испано-американской войны Пуэрто-Рико оказался под контролем США в 1898 г. На острове был создан собственный парламент, а позднее все жители получили гражданство США. Пуэрториканцы, оставаясь гражданами США, не платят подоходные налоги, однако они отчисляют налог на зарплату. Пуэрториканцы также не могут избирать членов конгресса и участвовать в выборах президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных