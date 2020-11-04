Жители Пуэрто-Рико проголосовали за признание острова 51-м штатом США

В результате испано-американской войны Пуэрто-Рико оказался под контролем США в 1898 г. На острове был создан собственный парламент, а позднее все жители получили гражданство США. Пуэрториканцы, оставаясь гражданами США, не платят подоходные налоги, однако они отчисляют налог на зарплату. Пуэрториканцы также не могут избирать членов конгресса и участвовать в выборах президента США.