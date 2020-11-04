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В Белоруссии задержали инженера за «слив» данных правоохранителей

Ведомости

Сотрудники МВД Белоруссии задержали инженера телекоммуникационной компании, который подозревается в передаче личных данных правоохранителей, опубликованых в сети, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержан инженер предприятия, который «сливал» данные правоохранителей в сеть… Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов», — сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, за два месяца подозреваемый «установил и передал персональные данные 60 человек», в числе которых милиционеры, руководство Следственного комитета и других госорганов.

«В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», — отмечает МВД.

В отношении задержанного возбудили угольное дело «за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных