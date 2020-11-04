В Белоруссии задержали инженера за «слив» данных правоохранителей
Сотрудники МВД Белоруссии задержали инженера телекоммуникационной компании, который подозревается в передаче личных данных правоохранителей, опубликованых в сети, сообщает пресс-служба ведомства.
«Задержан инженер предприятия, который «сливал» данные правоохранителей в сеть… Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов», — сообщили в МВД республики.
По данным ведомства, за два месяца подозреваемый «установил и передал персональные данные 60 человек», в числе которых милиционеры, руководство Следственного комитета и других госорганов.
«В последующем переданная информация появилась в деструктивных телеграм-каналах», — отмечает МВД.
В отношении задержанного возбудили угольное дело «за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».