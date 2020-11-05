Власти Подмосковья вновь открывают временный госпиталь в «Крокусе»

В первый раз «Крокус Экспо» стали использовать как коронавирусный стационар в мае 2020 г. Он рассчитан на прием около 1000 больных. Кроме него резервный госпиталь в начале октября открыли в парке «Патриот». В нем можно разместить около 1400 пациентов. Кроме этих госпиталей в Московской области с коронавирусными больными работают 42 медучреждения.