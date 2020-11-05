Власти Подмосковья вновь открывают временный госпиталь в «Крокусе»
Власти Московской области снова открывают временный госпиталь для больных коронавирусом в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске, законсервированный летом, заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы открываем госпиталь в «Крокусе», существует график открытия коек», — сказал Воробьев. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Московской области «непростая».
«Неделя за неделей госпитализация (больных коронавирусом. — прим. ред.) растет», — сказал Воробьев. Он отметил, что прием на работу медперсонала, а также поставки средств защиты и медикаментов, «поставлены на поток».
В первый раз «Крокус Экспо» стали использовать как коронавирусный стационар в мае 2020 г. Он рассчитан на прием около 1000 больных. Кроме него резервный госпиталь в начале октября открыли в парке «Патриот». В нем можно разместить около 1400 пациентов. Кроме этих госпиталей в Московской области с коронавирусными больными работают 42 медучреждения.
По данным оперштаба на 5 ноября, в Московской области суточный прирост больных коронавирусом составил 588 человек — третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263). В целом по России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса.