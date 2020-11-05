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Власти Подмосковья вновь открывают временный госпиталь в «Крокусе»

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Власти Московской области снова открывают временный госпиталь для больных коронавирусом в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске, законсервированный летом, заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1». 

«Мы открываем госпиталь в «Крокусе», существует график открытия коек», — сказал Воробьев. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Московской области «непростая». 

«Неделя за неделей госпитализация (больных коронавирусом. — прим. ред.) растет», — сказал Воробьев. Он отметил, что прием на работу медперсонала, а также поставки средств защиты и медикаментов, «поставлены на поток». 

В первый раз «Крокус Экспо» стали использовать как коронавирусный стационар в мае 2020 г. Он рассчитан на прием около 1000 больных. Кроме него резервный госпиталь в начале октября открыли в парке «Патриот». В нем можно разместить около 1400 пациентов. Кроме этих госпиталей в Московской области с коронавирусными больными работают 42 медучреждения.

По данным оперштаба на 5 ноября, в Московской области суточный прирост больных коронавирусом составил 588 человек — третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.  В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (450 436), Московская область (89 646) и Санкт-Петербург (66 263). В целом по России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавируса.

Ранее по теме: В парке «Патриот» вновь откроют госпиталь для больных коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных