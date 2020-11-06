Росстат зафиксировал рост рождаемости впервые с начала 2020 года
В сентябре 2020 г. прирост рождаемости в России составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., следует из данных Росстата. Прирост рождаемости в этом году фиксируется впервые.
«[В сентябре 2020 г.] зарегистрировано 95,8 тыс. браков, 63,4 тыс. разводов, родились 130,5 тыс. младенцев, умерли 170,7 тыс. человек», — говорится в сообщении статистического ведомства. В то же время в сентябре прошлого года родился 121 331 младенец, следует из данных Росстата. Таким образом, прирост рождаемости составил 7,5%.
Показатели рождаемости всех остальных восьми месяцев оказались ниже, чем за аналогичные периоды 2019 г. В частности, в августе падение рождаемости составило 7 300 младенцев — она уменьшилась на 5,4%.
В конце октября детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.
В новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии она оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – в 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек.