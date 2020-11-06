Очередная партия вакцины «Спутник V» будет предназначена для групп риска
Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», которую поставят в регионы, будет предназначена для групп риска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
6 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу центра Гамалеи Александра Гинцбурга сообщило, что в Москву и регионы в эти выходные поставят первую партию вакцины от коронавируса для массовой вакцинации.
«Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников», — сообщили в Минздраве.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.