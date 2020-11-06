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Очередная партия вакцины «Спутник V» будет предназначена для групп риска

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Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», которую поставят в регионы, будет предназначена для групп риска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

6 ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу центра Гамалеи Александра Гинцбурга сообщило, что в Москву и регионы в эти выходные поставят первую партию вакцины от коронавируса для массовой вакцинации. 

«Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников», — сообщили в Минздраве.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа, а производство препарата началось через четыре дня — 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: В ЕС допустили использование российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных