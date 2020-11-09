Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2»

7 октября UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). 4 ноября российская компания подала в польский суд апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора.