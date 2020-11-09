Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2»
Shell подала апелляцию на решение польского антимонопольного регулятора (UOKiK) по «Северному потоку — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур», — сообщили в компании.
7 октября UOKiK наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). 4 ноября российская компания подала в польский суд апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора.
Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».