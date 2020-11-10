Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

«В России есть уже две зарегистрированные вакцины и причем исследования показали и подтвердили, что во-первых эти вакцины безопасны — нет никаких серьезных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья», — сказал Путин.