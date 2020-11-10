Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса
Все российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС, трансляцию которого организовал телеканал «Россия 24».
«В России есть уже две зарегистрированные вакцины и причем исследования показали и подтвердили, что во-первых эти вакцины безопасны — нет никаких серьезных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества.
«Мы готовы работать со всеми странами мира, ну и, конечно, с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.
Вопрос, по его словам, заключается в массовом производстве вакцины: для этого нужны определенные средства и оборудование. А субстанции, необходимые для производства вакцины, есть в России и появляются в других странах мира, подчеркнул он.
Ранее Минздрав сообщил, что одна из российских вакцин — «Спутник V» — эффективна в более 90% случаев.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.