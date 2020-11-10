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Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

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Все российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС, трансляцию которого организовал телеканал «Россия 24».

«В России есть уже две зарегистрированные вакцины и причем исследования показали и подтвердили, что во-первых эти вакцины безопасны — нет никаких серьезных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества.

«Мы готовы работать со всеми странами мира, ну и, конечно, с нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.

Вопрос, по его словам, заключается в массовом производстве вакцины: для этого нужны определенные средства и оборудование. А субстанции, необходимые для производства вакцины, есть в России и появляются в других странах мира, подчеркнул он.

Ранее Минздрав сообщил, что одна из российских вакцин — «Спутник V» — эффективна в более 90% случаев.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: В Минздраве сообщили об эффективности вакцины «Спутник V» в более 90% случаев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных