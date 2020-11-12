Свыше 5 тыс. заведений подключились к системе чекинов в Москве
Около 5,5 тыс. заведений в Москве подключились к системе регистрации посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.
«К системе чекинов присоединились 2 922 организации, всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами — мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом. В топ-3 организаций по количеству таких точек с QR-кодами входят McDonalds, «Бургер Рус» и «Теремок-Инвест»», — сказал Немерюк.
В период с 19 октября по 12 ноября, по словам главы департамента, в системе зарегистрировались 1,5 млн раз, а в день заведения с системой чекинов посещают около 60 тыс. человек.
Система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00 действует в Москве с 19 октября. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
5 ноября аналогичная система начала действовать в зданиях правительства столицы, с 12 — в городских префектурах и управах. Позже московские власти объявили о запрете на работу заведений общепита и клубов в ночное время, разрешается только поставлять еду потребителям на вынос.