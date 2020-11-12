Свыше 5 тыс. заведений подключились к системе чекинов в Москве

Система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00 действует в Москве с 19 октября. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.