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Свыше 5 тыс. заведений подключились к системе чекинов в Москве

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Около 5,5 тыс. заведений в Москве подключились к системе регистрации посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

«К системе чекинов присоединились 2 922 организации, всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами — мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом. В топ-3 организаций по количеству таких точек с QR-кодами входят McDonalds, «Бургер Рус» и «Теремок-Инвест»», — сказал Немерюк.

В период с 19 октября по 12 ноября, по словам главы департамента, в системе зарегистрировались 1,5 млн раз, а в день заведения с системой чекинов посещают около 60 тыс. человек.

Система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00 действует в Москве с 19 октября. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.

5 ноября аналогичная система начала действовать в зданиях правительства столицы, с 12 — в городских префектурах и управах. Позже московские власти объявили о запрете на работу заведений общепита и клубов в ночное время, разрешается только поставлять еду потребителям на вынос.

Ранее по теме: В Москве ограничат работу ночных клубов и ресторанов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных