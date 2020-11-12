В Великобритании выявлен рекордный суточный прирост людей с коронавирусом

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом страна вернет ограничительные меры. 12 октября их ужесточили. Британские графства разделили на три уровня в зависимости от эпидемиологической обстановки. На территориях, которые подпали под первый уровень, ограничили работу кафе и пабов до 22:00, на втором уровне запретили собрания, в том числе семейные, на третьем — закрыли предприятия общепита, торгово-развлекательные центры, бассейны, спортзалы, букмекерские конторы и казино.