В Великобритании выявлен рекордный суточный прирост людей с коронавирусом
За последние сутки в Великобритании коронавирус выявлен у 33 470 граждан, что является максимальным показателем в стране за все время пандемии, следует из статистики на сайте правительственной информации. Общее число зараженных в стране достигло 1 290 195 человек, из них 50 365 умерли.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в Великобритании 21 октября — 26 688 новых случаев. После этого темпы прироста заболеваемости в стране немного снизились. Так, вчера коронавирус обнаружили у 22 950 жителей.
По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает восьмое место в мире по количеству жителей, заразившихся коронавирусом. Россия — пятое (1 858 568), лидирует в антирейтинге США (10 421 678). Общее число людей в мире, заболевших COVID-19, превысило 52 млн.
22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом страна вернет ограничительные меры. 12 октября их ужесточили. Британские графства разделили на три уровня в зависимости от эпидемиологической обстановки. На территориях, которые подпали под первый уровень, ограничили работу кафе и пабов до 22:00, на втором уровне запретили собрания, в том числе семейные, на третьем — закрыли предприятия общепита, торгово-развлекательные центры, бассейны, спортзалы, букмекерские конторы и казино.