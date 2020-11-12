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В Великобритании выявлен рекордный суточный прирост людей с коронавирусом

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За последние сутки в Великобритании коронавирус выявлен у 33 470 граждан, что является максимальным показателем в стране за все время пандемии, следует из статистики на сайте правительственной информации. Общее число зараженных в стране достигло 1 290 195 человек, из них 50 365 умерли. 

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в Великобритании 21 октября — 26 688 новых случаев. После этого темпы прироста заболеваемости в стране немного снизились. Так, вчера коронавирус обнаружили у 22 950 жителей.

По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает восьмое место в мире по количеству жителей, заразившихся коронавирусом. Россия — пятое (1 858 568), лидирует в антирейтинге США (10 421 678). Общее число людей в мире, заболевших COVID-19, превысило 52 млн.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом страна вернет ограничительные меры. 12 октября их ужесточили. Британские графства разделили на три уровня в зависимости от эпидемиологической обстановки. На территориях, которые подпали под первый уровень, ограничили работу кафе и пабов до 22:00, на втором уровне запретили собрания, в том числе семейные, на третьем — закрыли предприятия общепита, торгово-развлекательные центры, бассейны, спортзалы, букмекерские конторы и казино.

Ранее по теме: В Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных