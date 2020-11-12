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Врач назвал период наибольшей заразности заболевших коронавирусом

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Человек с коронавирусом наиболее заразен за два дня до того, как у него проявятся симптомы заболевания, заявил в новом видео на своем YouTube-канале доктор Евгений Комаровский.

«Суть в том, что, как оказалось, люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров», — сказал врач.

Такую особенность коронавируса доктор назвал «уникальной». Он добавил, что после появления кашля и других признаков заражения «резко уменьшается количество вируса, которое человек выделяет в окружающую среду». Он подчеркнул, что на пятый-шестой день после проявления симптомов COVID-19 человек «практически не заразен».

При этом ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что человек с COVID-19 заразен в течение 10-20 дней после появления первых симптомов заболевания. По истечении этого срока даже в случае положительных тестов на коронавирус пациента уже нельзя назвать опасным для окружающих, пояснил он.

Сегодня второй раз за все время пандемии суточный прирост числа жителей с выявленным коронавирусом превысил 21 000, составив 21 608. Рекордное число заболевших было зафиксировано 9 ноября — 21 798. Общее количество граждан с COVID-19 достигло 1 858 568. Из них 1 388 168 выздоровели, 32 032 умерли, еще 438 368 переживают активную стадию заболевания.

Ранее по теме: В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных