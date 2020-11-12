Врач назвал период наибольшей заразности заболевших коронавирусом

«Суть в том, что, как оказалось, люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров», — сказал врач.