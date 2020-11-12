Врач назвал период наибольшей заразности заболевших коронавирусом
Человек с коронавирусом наиболее заразен за два дня до того, как у него проявятся симптомы заболевания, заявил в новом видео на своем YouTube-канале доктор Евгений Комаровский.
«Суть в том, что, как оказалось, люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров», — сказал врач.
Такую особенность коронавируса доктор назвал «уникальной». Он добавил, что после появления кашля и других признаков заражения «резко уменьшается количество вируса, которое человек выделяет в окружающую среду». Он подчеркнул, что на пятый-шестой день после проявления симптомов COVID-19 человек «практически не заразен».
При этом ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что человек с COVID-19 заразен в течение 10-20 дней после появления первых симптомов заболевания. По истечении этого срока даже в случае положительных тестов на коронавирус пациента уже нельзя назвать опасным для окружающих, пояснил он.
Сегодня второй раз за все время пандемии суточный прирост числа жителей с выявленным коронавирусом превысил 21 000, составив 21 608. Рекордное число заболевших было зафиксировано 9 ноября — 21 798. Общее количество граждан с COVID-19 достигло 1 858 568. Из них 1 388 168 выздоровели, 32 032 умерли, еще 438 368 переживают активную стадию заболевания.