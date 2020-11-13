Песков заявил о возможном начале вакцинации от коронавируса в ближайшие месяцы
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие месяцы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.
«Я не могу вам сказать, я просто не знаю, но это уже ближайшие месяцы», — сказал Песков. Он отметил, что вакцинация будет «исключительно добровольной».
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.