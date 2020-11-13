Путин пообещал ускорить разработку законов об автономном судоходстве
Президент России Владимир Путин пообещал попросить правительство и Госдуму как можно быстрее рассмотреть нормативные акты, касающиеся регулирования использования автономных судов. Об этом глава государства заявил в ходе форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Скажу обязательно об этом коллегам в правительстве, попрошу депутатов Госдумы, чтобы сделали это как можно быстрее. Качественно, но как можно быстрее», — сказал он.
Такое заявление Путин сделал в ответ на просьбу гендиректора АНО «Отраслевой центр Маринет», лидера проекта «БЭС-КФ» Александра Пинского. Тот, обращаясь к президенту, объяснил, что необходимые документы уже внесены в правительство и могут позволить впервые в мире использовать автономные суда в регулярной деятельности.
Путин, в свою очередь, отметил, что нормативной базы в этом направлении «пока нет вообще», существуют только «какие-то зачатки». Он добавил, что такова ситуация не только в России, но и за рубежом.
Кроме того, президент высказался о финансировании разработок для автономного транспорта за счет механизма венчурных инвестиций, «когда инвестор приходит, потом может выйти даже с небольшой прибылью». Для этого Путин рекомендовал обратиться в ВЭБ.РФ.