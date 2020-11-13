Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Путин пообещал ускорить разработку законов об автономном судоходстве

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал попросить правительство и Госдуму как можно быстрее рассмотреть нормативные акты, касающиеся регулирования использования автономных судов. Об этом глава государства заявил в ходе форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Скажу обязательно об этом коллегам в правительстве, попрошу депутатов Госдумы, чтобы сделали это как можно быстрее. Качественно, но как можно быстрее», — сказал он.

Такое заявление Путин сделал в ответ на просьбу гендиректора АНО «Отраслевой центр Маринет», лидера проекта «БЭС-КФ» Александра Пинского. Тот, обращаясь к президенту, объяснил, что необходимые документы уже внесены в правительство и могут позволить впервые в мире использовать автономные суда в регулярной деятельности.

Путин, в свою очередь, отметил, что нормативной базы в этом направлении «пока нет вообще», существуют только «какие-то зачатки». Он добавил, что такова ситуация не только в России, но и за рубежом.

Кроме того, президент высказался о финансировании разработок для автономного транспорта за счет механизма венчурных инвестиций, «когда инвестор приходит, потом может выйти даже с небольшой прибылью». Для этого Путин рекомендовал обратиться в ВЭБ.РФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных