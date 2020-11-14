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Академик РАН назвал наиболее подверженных тяжелой форме коронавируса людей

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Люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы чаще переносят коронавирус в тяжелой форме, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в интервью «Парламентской газете».

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — заявил он.

Остальным практически ничего не угрожает, если они соблюдают необходимые ограничительные меры, пояснил Зверев.

По словам академика, люди, у которых коронавирус протекает в легкой форме, и бессимптомные носители менее опасны для окружающих, в то время как вероятность заразиться от людей с тяжелой формой заболевания выше.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Накануне оперштаб сообщил о выявлении коронавируса у 21 983 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных