Академик РАН назвал наиболее подверженных тяжелой форме коронавируса людей
Люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы чаще переносят коронавирус в тяжелой форме, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в интервью «Парламентской газете».
«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система», — заявил он.
Остальным практически ничего не угрожает, если они соблюдают необходимые ограничительные меры, пояснил Зверев.
По словам академика, люди, у которых коронавирус протекает в легкой форме, и бессимптомные носители менее опасны для окружающих, в то время как вероятность заразиться от людей с тяжелой формой заболевания выше.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.
Накануне оперштаб сообщил о выявлении коронавируса у 21 983 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443