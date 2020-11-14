В России за сутки впервые выявили более 22 000 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 903 253. Умер за день 391 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 32 834.
Вчера, 13 ноября, оперштаб сообщил о 21 983 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6427 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4423 пациента, скончались 69 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1852), Подмосковье (+786), Нижегородская область (+441) и республика Карелия (+386).
За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 425 529 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 53,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 10,7 млн случаев, Индии (8,7 млн), Бразилии (5,8 млн) и Франции (1,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.